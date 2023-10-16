Хендерсон: "Отправился в Саудовскую Аравию, чтобы сделать там футбол лучше"

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон заявил, что перешел в "Аль-Иттифак", чтобы сделать футбол в Саудовской Аравии лучше.

В прошлую пятницу Хендерсон был освистан фанатами сборной Англии в товарищеском матче против Австралии. А до этого Джордана много критиковали за предательство своих интересов и отъезд в Саудовскую Аравию на зарплату в 700,000 фунтов в неделю.



Экс-капитан "Ливерпуля" не удивлен таким отношением к себе людей, но уверяет, что им двигали исключительно благие намерения, а не жажда наживы.



"Нет, я не удивлен критикой в свой адрес, потому что я понимаю причины того, что говорят. Разумеется, у меня другая точка зрения на это. Но я отношусь к этому с пониманием, и я должен это стойко принимать".



"Но я продолжаю говорить, что это не изменит того, каким человеком я являюсь. Я играю в другой стране, Саудовской Аравии, где я хочу попытаться улучшить игру на поле, а также некоторые вещи за пределами поле. Только это я и продолжаю делать", — цитирует Хендерсона The Telegraph.