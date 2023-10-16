Хендерсон: "Отправился в Саудовскую Аравию, чтобы сделать там футбол лучше"
Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон заявил, что перешел в "Аль-Иттифак", чтобы сделать футбол в Саудовской Аравии лучше.
В прошлую пятницу Хендерсон был освистан фанатами сборной Англии в товарищеском матче против Австралии. А до этого Джордана много критиковали за предательство своих интересов и отъезд в Саудовскую Аравию на зарплату в 700,000 фунтов в неделю.
Экс-капитан "Ливерпуля" не удивлен таким отношением к себе людей, но уверяет, что им двигали исключительно благие намерения, а не жажда наживы.
"Нет, я не удивлен критикой в свой адрес, потому что я понимаю причины того, что говорят. Разумеется, у меня другая точка зрения на это. Но я отношусь к этому с пониманием, и я должен это стойко принимать".
"Но я продолжаю говорить, что это не изменит того, каким человеком я являюсь. Я играю в другой стране, Саудовской Аравии, где я хочу попытаться улучшить игру на поле, а также некоторые вещи за пределами поле. Только это я и продолжаю делать", — цитирует Хендерсона The Telegraph.
16.10.2023 22:00
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Экс-капитан "Ливерпуля" не удивлен таким отношением к себе людей, но уверяет, что им двигали исключительно благие намерения, а не жажда наживы.
Источник: http://fapl.ru/posts/103418/?c=1
есть ли хоть один нынешний или бывший футболист ливера, который не ноет, не плачет, не оправдывается вечно? пздц
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Видно, что миха читал сегодняшнюю ветку, но нас этим не проведешь.
Все прекрасно понимают, что эта лицемерная сволочь поехал зарабатывать деньги, наплевав на свои жизненные принципы. Типичный обоссанный мерзкий колбасник.
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После вьюхи где он на Клоппа пиздит что тот его выгнал , а не он за бабками поехал , можно даже не читать эти новости из биполярки
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> Отправился в Саудовскую Аравию, чтобы сделать там футбол лучше
C ЗП 700к! Лучше бы молчал!
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