"Юнайтед" хочет избавиться от Мартиаля в январе

"Манчестер Юнайтед" активно ищет возможности по избавлению от нападающего Антони Мартиаля в зимнее трансферное окно.

Мартиаль является одним из главных старожилов "Юнайтед", который он представляет после своего перехода из "Монако" за 57 миллионов фунтов в 2015 году.



За восемь с лишним лет на "Олд Траффорд" Антони так и не оправдал свой внушительный ценник. 27-летний француз не смог утвердиться игроком стартового состава и подолгу отсутствовал из-за проблем со здоровьем.



По информации talkSPORT, терпению "Юнайтед" пришел конец, и "красные дьяволы" уже прикладывают усилия, чтобы в январе попрощаться с Мартиалем, который в этом сезоне забил только один гол — против "Кристал Пэлас" в Кубке Лиги.



Контракт Мартиаля в любом случае истекает в конце этого сезона, поэтому "Юнайтед" готов отпустить Антони за минимальную сумму, лишь бы избавиться от одного из своих самых высокооплачиваемых игроков.