Партей не получил новой травмы в сборной Ганы

Томас Партей Главный тренер сборной Ганы Крис Хьютон подтвердил, что полузащитник "Арсенала" Томас Партей не получил новой травмы.

30-летний Партей был заменен в перерыве проигранного Ганой матча против Мексики в минувшее воскресенье (2:0).

Перед тем, как уехать в национальную команду Томас едва вернулся в строй и сыграл против "Манчестер Сити", до этого пропустив шесть матчей "Арсенала".

Однако Хьютон уверяет, что замена Партея не была вынужденной. Крис с самого начала планировал поберечь "канонира".

"Мы всегда планировали, что Томас сыграет только 45 минут. Он был травмирован три или четыре недели, попав в число запасных "Арсенала" посреди недели и сыграв 20 минут на выходных. Поэтому мы знали, что у нас он сыграет только 45 минут", — цитирует Хьютона Daily Mirror.


Метки Арсенал, Партей, сборная Ганы, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2023 20:00

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  1. luxorgonsalez 16.10.2023 20:07 # luxorgonsalez
    Не получил? А чё приезжал тогда вообще

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  2. flamic 16.10.2023 20:01 # flamic
    Старую с собой завернули. Как приедет - распакует.

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