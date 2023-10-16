Партей не получил новой травмы в сборной Ганы
Главный тренер сборной Ганы Крис Хьютон подтвердил, что полузащитник "Арсенала" Томас Партей не получил новой травмы.
30-летний Партей был заменен в перерыве проигранного Ганой матча против Мексики в минувшее воскресенье (2:0).
Перед тем, как уехать в национальную команду Томас едва вернулся в строй и сыграл против "Манчестер Сити", до этого пропустив шесть матчей "Арсенала".
Однако Хьютон уверяет, что замена Партея не была вынужденной. Крис с самого начала планировал поберечь "канонира".
"Мы всегда планировали, что Томас сыграет только 45 минут. Он был травмирован три или четыре недели, попав в число запасных "Арсенала" посреди недели и сыграв 20 минут на выходных. Поэтому мы знали, что у нас он сыграет только 45 минут", — цитирует Хьютона Daily Mirror.
16.10.2023 20:00
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