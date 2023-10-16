Рэтклифф не планирует менять Тен Хага
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг получит полную поддержку сэра Джима Рэтклиффа, когда тот станет совладельцем клуба.
В ближайшее время Рэтклифф должен приобрести 25 процентов акций "Юнайтед" и получить контроль над футбольными операциями клуба с "Олд Траффорд".
Рэтклифф решительно настроен изменить структуру управления клубом касательно футбольных вопросов, однако Тен Хаг может быть спокоен за свою работу.
По информации ESPN, Рэтклифф не планирует менять Тен Хага, и Эрик получит соответствующие гарантии, как только сэр Джим заключит сделку стоимость 1.3 млрд. фунтов.
Несмотря на неудачный старт нового сезона, в прошлой кампании Тен Хаг проявил себя с лучшей стороны, финишировав на третьем месте в Премьер-Лиге и завоевав Кубок Лиги.
16.10.2023 19:00
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