Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг получит полную поддержку сэра Джима Рэтклиффа, когда тот станет совладельцем клуба.

В ближайшее время Рэтклифф должен приобрести 25 процентов акций "Юнайтед" и получить контроль над футбольными операциями клуба с "Олд Траффорд".



Рэтклифф решительно настроен изменить структуру управления клубом касательно футбольных вопросов, однако Тен Хаг может быть спокоен за свою работу.



По информации ESPN, Рэтклифф не планирует менять Тен Хага, и Эрик получит соответствующие гарантии, как только сэр Джим заключит сделку стоимость 1.3 млрд. фунтов.



Несмотря на неудачный старт нового сезона, в прошлой кампании Тен Хаг проявил себя с лучшей стороны, финишировав на третьем месте в Премьер-Лиге и завоевав Кубок Лиги.