Эльнени расплакался, когда узнал о желании "Арсенала" заключить с ним новый контракт

Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени признался, что расплакался, когда узнал о желании клуба заключить с ним новый контракт.

Эльнени получил серьезную травму колена в январе, проведя в лазарете 260 дней и вернувшись на футбольное поле только в конце сентября.



Поскольку контракт Мохамеда истекал в конце прошлого сезона, 31-летний египтянин всерьез опасался, что уже сыграл свой последний матч за "Арсенал".



Однако "Арсенал" не стал бросать Эльнени в столь сложной ситуации, и Мохамед безмерно благодарен клубу, который продлил с ним сотрудничество на сезон 2023/24.



"То был один из счастливейших дней в моей жизни. Тем, как они разговаривали со мной, как весь клуб был рад этому решению, они заставили меня расплакаться в тот день".



"Они знали, что я так сильно, на 100 процентов, люблю "Арсенал". Они знали, что я не хочу уходить. Я хочу остаться и завершить свою карьеру здесь, 100 процентов".



"Я был травмирован, мой контракт истекал, и я уже не мог сыграть в прошлом сезоне. Они подошли ко мне на следующий день после моей травмы и сказали: "Мо, какого рода контракт это будет? Мы счастливы, что ты здесь, и мы хотим сохранить тебя". Этот клуб великолепен, правда", — сообщил Эльнени Evening Standard.