Эльнени расплакался, когда узнал о желании "Арсенала" заключить с ним новый контракт
Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени признался, что расплакался, когда узнал о желании клуба заключить с ним новый контракт.
Эльнени получил серьезную травму колена в январе, проведя в лазарете 260 дней и вернувшись на футбольное поле только в конце сентября.
Поскольку контракт Мохамеда истекал в конце прошлого сезона, 31-летний египтянин всерьез опасался, что уже сыграл свой последний матч за "Арсенал".
Однако "Арсенал" не стал бросать Эльнени в столь сложной ситуации, и Мохамед безмерно благодарен клубу, который продлил с ним сотрудничество на сезон 2023/24.
"То был один из счастливейших дней в моей жизни. Тем, как они разговаривали со мной, как весь клуб был рад этому решению, они заставили меня расплакаться в тот день".
"Они знали, что я так сильно, на 100 процентов, люблю "Арсенал". Они знали, что я не хочу уходить. Я хочу остаться и завершить свою карьеру здесь, 100 процентов".
"Я был травмирован, мой контракт истекал, и я уже не мог сыграть в прошлом сезоне. Они подошли ко мне на следующий день после моей травмы и сказали: "Мо, какого рода контракт это будет? Мы счастливы, что ты здесь, и мы хотим сохранить тебя". Этот клуб великолепен, правда", — сообщил Эльнени Evening Standard.
16.10.2023 18:00
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Он еще в арсике? Думал года 3 назад ушел когда артета все вычищал
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Очень достойно, Арсенал!
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