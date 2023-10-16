Эльнени расплакался, когда узнал о желании "Арсенала" заключить с ним новый контракт

Мохамед Эльнени Полузащитник "Арсенала" Мохамед Эльнени признался, что расплакался, когда узнал о желании клуба заключить с ним новый контракт.

Эльнени получил серьезную травму колена в январе, проведя в лазарете 260 дней и вернувшись на футбольное поле только в конце сентября.

Поскольку контракт Мохамеда истекал в конце прошлого сезона, 31-летний египтянин всерьез опасался, что уже сыграл свой последний матч за "Арсенал".

Однако "Арсенал" не стал бросать Эльнени в столь сложной ситуации, и Мохамед безмерно благодарен клубу, который продлил с ним сотрудничество на сезон 2023/24.

"То был один из счастливейших дней в моей жизни. Тем, как они разговаривали со мной, как весь клуб был рад этому решению, они заставили меня расплакаться в тот день".

"Они знали, что я так сильно, на 100 процентов, люблю "Арсенал". Они знали, что я не хочу уходить. Я хочу остаться и завершить свою карьеру здесь, 100 процентов".

"Я был травмирован, мой контракт истекал, и я уже не мог сыграть в прошлом сезоне. Они подошли ко мне на следующий день после моей травмы и сказали: "Мо, какого рода контракт это будет? Мы счастливы, что ты здесь, и мы хотим сохранить тебя". Этот клуб великолепен, правда", — сообщил Эльнени Evening Standard.


Метки Арсенал, контракты, Эльнени

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. skydreams 16.10.2023 18:11 # skydreams
    Он еще в арсике? Думал года 3 назад ушел когда артета все вычищал

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  2. xhakaboom 16.10.2023 18:11 # xhakaboom
    Очень достойно, Арсенал!

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