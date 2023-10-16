Рэтклифф собирается назначить нового спортивного директора в МЮ

Сэр Джим Рэтклифф собирается назначить нового спортивного директора в "Манчестер Юнайтед", если ему удастся стать миноритарным акционером клуба.

Уже в ближайший четверг совет директоров "Юнайтед" должен одобрить покупку Рэтклиффом 25 процентов акций клуба с "Олд Траффорд".



Помимо четверти "Юнайтед", Рэтклифф также должен получить контроль над футбольными операциями. Сэр Джим собирается задействовать свою команду, которая помогает ему управлять "Ниццей" и "Лозанной".



По информации talksPORT, Рэтклифф также планирует назначить спортивного директора (sporting director). Это будет отдельная должность, нежели та, которую занимает Джон Мерто (director of football).



И фаворитом на эту роль является 42-летний Пол Митчелл, который хочет вернуться в Премьер-Лигу после своего ухода из "Монако".



Митчелл известен в Премьер-Лиге благодаря своей работе в "Тоттенхэме" и "Саутгемптоне". Также Пол был трудоустроен в "РБ Лейпциг", а в бытность игроком представлял "Уиган".



Добавим, инвесторы не в восторге от последних новостей насчет "Юнайтед" — сегодня акции "красных дьяволов" падают в цене на фондовой бирже Нью-Йорка более чем на 11 процентов.