Дебют Лавиа за "Челси" откладывается до конца ноября, как минимум

Ромео Лавиа У полузащитника "Челси" Ромео Лавиа случился рецидив в процессе восстановления после травмы лодыжки.

Напомним, Лавиа до сих пор не дебютировал за "Челси" после своего перехода из "Саутгемптона" за 58 миллионов фунтов два месяца назад.

В начале сентября Лавиа получил травму правой лодыжки на тренировке "Челси" и только на прошлой неделе избавился от защитной обуви, приступив к восстановительной работе в бассейне.

Однако теперь Лавиа снова был отброшен назад. При самом оптимистичном сценарии Ромео выйти на футбольное поле только в конце ноября, но это легко может быть и начало декабря.

Таким образом, свой последний официальный матч 19-летний бельгиец сыграл еще в прошлом сезоне.


Метки Лавиа, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2023 16:00

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  1. liverpool888 16.10.2023 16:49 # liverpool888
    Шмадтке что-то знал?
    Теперь критики не будут винить его в том, что клуб не доплатил за него несколько миллионов фунтов.
    Эндо помог команде здесь и сейчас, когда был так необходим. Травмированный Лавиа ничем не помог бы клубу.

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  2. bangladesh 16.10.2023 16:18 # bangladesh
    Произошел так называемый акт унижения. Пенсогол0вые го пилить новые схемки с вашими каличами…

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  3. felix-the-cat 16.10.2023 16:16 # felix-the-cat
    70 млн евро за это говно

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