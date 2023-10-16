Дебют Лавиа за "Челси" откладывается до конца ноября, как минимум
У полузащитника "Челси" Ромео Лавиа случился рецидив в процессе восстановления после травмы лодыжки.
Напомним, Лавиа до сих пор не дебютировал за "Челси" после своего перехода из "Саутгемптона" за 58 миллионов фунтов два месяца назад.
В начале сентября Лавиа получил травму правой лодыжки на тренировке "Челси" и только на прошлой неделе избавился от защитной обуви, приступив к восстановительной работе в бассейне.
Однако теперь Лавиа снова был отброшен назад. При самом оптимистичном сценарии Ромео выйти на футбольное поле только в конце ноября, но это легко может быть и начало декабря.
Таким образом, свой последний официальный матч 19-летний бельгиец сыграл еще в прошлом сезоне.
16.10.2023 16:00
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Шмадтке что-то знал?
Теперь критики не будут винить его в том, что клуб не доплатил за него несколько миллионов фунтов.
Эндо помог команде здесь и сейчас, когда был так необходим. Травмированный Лавиа ничем не помог бы клубу.
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Произошел так называемый акт унижения. Пенсогол0вые го пилить новые схемки с вашими каличами…
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70 млн евро за это говно
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