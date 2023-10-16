Дебют Лавиа за "Челси" откладывается до конца ноября, как минимум

У полузащитника "Челси" Ромео Лавиа случился рецидив в процессе восстановления после травмы лодыжки.

Напомним, Лавиа до сих пор не дебютировал за "Челси" после своего перехода из "Саутгемптона" за 58 миллионов фунтов два месяца назад.



В начале сентября Лавиа получил травму правой лодыжки на тренировке "Челси" и только на прошлой неделе избавился от защитной обуви, приступив к восстановительной работе в бассейне.



Однако теперь Лавиа снова был отброшен назад. При самом оптимистичном сценарии Ромео выйти на футбольное поле только в конце ноября, но это легко может быть и начало декабря.



Таким образом, свой последний официальный матч 19-летний бельгиец сыграл еще в прошлом сезоне.