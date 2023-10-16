Минто считает, что "Тоттенхэму" повезло с назначением Постекоглу

Бывший защитник "Челси" Скотт Минто считает, что "Тоттенхэму" просто повезло угадать с назначением Анге Постекоглу на должность главного тренера.

Постекоглу блестяще начал свою карьеру в "Тоттенхэме", взяв две награды Тренеру Месяца подряд и уйдя на второй в сезоне международный перерыв лидером Премьер-Лиги.



Особенно фанаты "Тоттенхэма" радуются тому, насколько привлекательный футбол демонстрирует их команда при австралийском специалисте.



Однако Минто склонен считать, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви просто угадал, ведь после расставания с Антонио Конте в марте он пытался договориться с рядом других тренеров, прежде чем обратился к варианту с Постекоглу.



"Я бы сказал, что Даниэлю Леви повезло. Потому что Анге Постекоглу был его пятым или шестым выбором".



"Было много людей, которых связывали с этой работой и с которыми они разговаривали: Нагельсманн, Луис Энрике, Слот. Много других. Так или иначе, Постекоглу оказался идеален для "Тоттенхэма", — сообщил Минто talkSPORT.