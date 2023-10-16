Шейх Джассим может переключиться на "Тоттенхэм"

Катарский шейх Джассим может задуматься о покупке "Тоттенхэма" после того, как ему не удалось приобрести "Манчестер Юнайтед".

В минувший уикенд стало известно, что шейх Джассим больше не заинтересован в покупке "Юнайтед", так и не сумев договориться с нынешними владельцами клуба Глэйзерами по цене.



Как сообщает Football.London, шейх Джассим по-прежнему открыт к вложениям в Премьер-Лигу, и "Тоттенхэм" выглядит практически единственным реалистичным вариантом среди больших английских клубов.



В отличие от "Юнайтед", "Тоттенхэм" имеет столичную прописку, новый стадион и современную тренировочную базу, что делает "шпор" крайне привлекательным объектом для инвестиций.



Слухи о том, что Даниэль Леви и ENIC могут продать "Тоттенхэм" частично или полностью ходят уже давно, и связанные с "Юнайтед" события могут оказаться на руку лондонскому клубу.