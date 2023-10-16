Шейх Джассим может переключиться на "Тоттенхэм"
Катарский шейх Джассим может задуматься о покупке "Тоттенхэма" после того, как ему не удалось приобрести "Манчестер Юнайтед".
В минувший уикенд стало известно, что шейх Джассим больше не заинтересован в покупке "Юнайтед", так и не сумев договориться с нынешними владельцами клуба Глэйзерами по цене.
Как сообщает Football.London, шейх Джассим по-прежнему открыт к вложениям в Премьер-Лигу, и "Тоттенхэм" выглядит практически единственным реалистичным вариантом среди больших английских клубов.
В отличие от "Юнайтед", "Тоттенхэм" имеет столичную прописку, новый стадион и современную тренировочную базу, что делает "шпор" крайне привлекательным объектом для инвестиций.
Слухи о том, что Даниэль Леви и ENIC могут продать "Тоттенхэм" частично или полностью ходят уже давно, и связанные с "Юнайтед" события могут оказаться на руку лондонскому клубу.
16.10.2023 14:00
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Я даже не знаю, мне хочется как фанату Тоттенхэма увидеть трофей, пока Леви у руля Тоттенхэма. Ведь он много сделал для клуба и он искренен в том, что он делает. Я в ах1е с тех, кто считает, что Леви должен уйти.
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