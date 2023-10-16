"Арсенал" сохраняет интерес к Дугласу Луису
"Арсенал" сохраняет интерес к полузащитнику "Астон Виллы" и сборной Бразилии Дугласу Луису.
"Арсенал" предпринимал попытки заполучить Луиса еще в 2022 году, но из этого ничего не вышло, и в итоге Дуглас заключил с "Виллой" новый контракт до лета 2026.
Однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "Арсенал" не перестал интересоваться Луисом, который сыграл свыше 160 матчей за "Виллу" после своего переезда в Бирмингем летом 2019.
Луис сильно провел начало нового сезона, забив три гола в Премьер-Лиге и играя ключевую роль в команде Унаи Эмери. 25-летний бразилец является типичным полузащитником "бокс-ту-бокс", совершая в среднем по 2.3 отбора за матч.
"Арсенал" только минувшим летом укрепил свою полузащиту, потратившись на Деклана Райса, однако неясные перспективы Томаса Партея и Мохамеда Эльнени заставляют "канониров" думать о дальнейшем усилении центра поля.
Помимо Луиса, "Арсенал" также сохраняет интерес к вингеру "Вулверхэмптона" Педру Нету, который тоже выглядит блестяще на старте нового сезона.
16.10.2023 13:00
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