Мошири уверен, что нашел правильного владельца для "Эвертона"
Хозяин "Эвертона" Фархад Мошири уверен, что инвестиционный фонд 777 Partners станет достойным владельцем мерсисайдского клуба.
Еще месяц назад "Эвертон" объявил, что Мошири достиг договоренности о продаже клуба 777 Partners. Сейчас эта сделка все еще находится на одобрении у Премьер-Лиги.
Несмотря на определенный скептицизм болельщиков "Эвертона" и критику фанатов "Герты" и "Стандарта", которыми уже владеет 777 Partners, Мошири уверен, что это будет правильный шаг для "ирисок".
"Чем больше времени я провожу с командой 777, тем выше моя уверенность насчет того, что мы нашли правильных людей, чтобы вести клуб вперед в современную эру".
"Они являются профессионалами высокого уровня, и когда они что-нибудь обещают, они в точности это выполняют. Я ожидаю, что они преодолеют все согласования и процедуры в соответствии с обозначенными нами сроками", — сообщил Мошири Sky Sports.
16.10.2023 12:00
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Довёл клуб до ручки и скидывает клуб первому попавшемуся покупателю.
Фанаты ирисок с радостью воспримут новость о продаже клуба. Будем надеяться, что новые владельцы прервут затянувшуюся черную полосу для клуба.
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