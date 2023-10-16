Рэтклифф хочет расширить "Олд Траффорд" до 90,000 мест

Сэр Джим Рэтклифф, готовящийся стать совладельцем "Манчестер Юнайтед", хочет помочь клубу увеличить вместимость стадиона "Олд Траффорд" до 90,000 зрителей.

В минувший уикенд стало известно, что Рэтклифф собирается купит 25 процентов акций "Юнайтед" примерно за 1.3 млрд. фунтов. Также сэр Джим намерен получить контроль над футбольными операциями клуба.



В ближайший четверг состоится встреча совета директоров "Юнайтед", и сделка между Рэтклиффом и семейством Глэйзеров должна получить одобрение.



По информации The Times, одной из своих приоритетных задач после заключения сделки группы Ineos Рэтклиффа рассматривает расширение "Олд Траффорд".



Рэтклифф и соратники хотят, чтобы "Олд Траффорд" вмещал 90,000 зрителей, сравнявшись по этому показателю с "Уэмбли".