"Ньюкасл" попытается арендовать Смит-Роу
"Ньюкасл" планирует сделать предложение по аренде полузащитника "Арсенала" Эмиля Смит-Роу в январе.
Если в прошлом сезоне Смит-Роу практически не играл из-за травм, то в этой кампании выходить на поле Эмиля мешает конкуренция со стороны Мартина Эдегора и Фабиу Виейра.
В этом сезоне Смит-Роу отметился единственным появлением в стартовом составе "Арсенала", причем то был матч Кубка Лиги. В рамках Премьер-Лиги 23-летний англичанин лишь дважды выходил на замену, суммарно сыграв 10 минут.
"Ньюкасл" ожидает, что из-за дефицита игрового времени Смит-Роу будет открыт к смене клуба в зимнее трансферное окно, и "сороки" хотели бы сначала арендовать Эмиля, сообщает Daily Mirror.
В то же время для "Арсенала" вариант с арендой выглядит не таким привлекательным — "канониры" предпочитают постоянный трансфер или аренду с обязательством по выкупу.
Смит-Роу ворвался на сцену посреди сезона 2020/21, следующую кампанию завершив лучшим бомбардиром "Арсенала". Однако затем Эмиль угодил в лазарет и перестал пользоваться доверием со стороны главного тренера "канониров" Микеля Артеты.
16.10.2023 10:00
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