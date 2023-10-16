Лескотт надеется, что неудачные результаты станут "пинком под зад" для "Сити"

Экс-защитник "Манчестер Сити" Джолеон Лескотт надеется, что неудачные результаты перед международным перерывом станут "пинком под зад" для "горожан".

Перед паузой на сборные "Сити" проиграл три из четырех матчей, включая поражение 1:0 от "Арсенала" в Премьер-Лиге.



Лескотт считает, что из этого не нужно делать трагедию, и ожидает, что неудачная серия взбодрит команду Хосепа Гвардиолы.



"Думаю, последние результаты станут для них пинком под зад. Думаю, они отдавали себе отчет, что "Арсенал" будет их конкурентом в борьбе за титул в этом году".



"С Вулверхэмптоном" было сложно, как и всегда. Они всегда были наполовину командой-пугалом для "Сити". Это был сюрприз, но подобное случается".



"Однако я надеюсь, что поражение от "Арсенала" придаст им мотивации".



"Нужно понимать, как "Сити" повлиял на "Арсенал" в прошлом году. Вся их трансферная кампания была заточена на то, чтобы лучше играть очные матчи против "Сити". "Арсенал" продемонстрировал аппетит к победе и понимание ее необходимости сильнее".



"Сити" достиг уровня стабильности, которому никто не мог соответствовать в последние шесть-семь лет. Это означает, что они способны настигать другие команды".



"Если вы хотите выиграть лигу и финишировать выше "Сити", вы знаете, что вам нужно победить "Сити". Думаю, этот фактор тоже сыграл свою роль".



"Но в конце концов не бывает идеальных команд. Это странно, потому что подобное случалось не так части при Пепе и с этой группой игроков".



"Я понимаю, что требл забрал много сил, душевных и физических".



"Думаю, нужно сравнивать количество очков, потому что люди судят их по форме за 10 дней, нежели со старта сезона. Думаю, у них очков больше, чем на данной стадии прошлого сезона".



"Думаю, люди преувеличивают. Они чересчур строги, но это часть игры", — сообщил Лескотт Daily Mail.