МЮ усилит меры безопасности во время следующего домашнего матча

"Манчестер Юнайтед" усилит меры безопасности во время своего следующего домашнего матча из опасней насчет протестов своих болельщиков.

В минувший уикенд стало известно, что катарский шейх Джассим не будет покупать "Юнайтед", а нынешние владельцы клуба Глэйзеры лишь ограничатся продажей 25 процентов акций сэру Джиму Рэтклиффу.



Эта новость крайне расстроила фанатов, ведь шейх Джассим собирался купить "Юнайтед" целиком, полностью избавить клуб от долга, перестроить стадион с тренировочной базой и инвестировать в укрепление состава.



Боссы "Юнайтед" отлично понимают настроение своих болельщиков, опасаясь акции протеста в матче Лиги Чемпионов против "Копенгагена" на "Олд Траффорд" 24 октября.



Большие опасения у руководства "Юнайтед" есть и насчет дерби Манчестера на "Олд Траффорд" спустя 5 дней. Среди фанатов уже ходят разговоры о необходимости устроить бойкот или всем вместе покинуть стадион во время игры, сообщает Daily Mail.