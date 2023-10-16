Хендерсону неприятно, что его освистали фанаты сборной Англии
Полузащитник "Аль-Иттифака" Джордан Хендерсон признался, что ему не было приятно услышать свист в свой адрес в матче за сборную Англии.
Напомним, 33-летний Хендерсон был освистан трибунами "Уэмбли" в товарищеском матче англичан против Австралии в минувшую пятницу (1:0).
Несмотря на столь негативную реакцию болельщиков, Хендерсон не собирается уходить из сборной.
"Это неприятно, когда тебя освистывают собственные фанаты".
"У каждого есть свое собственное мнение. Я люблю играть за сборную Англии, я делаю это много лет, и поэтому я все еще здесь".
"Я по-прежнему хочу играть за сборную Англии до тех пор, пока я могу, и стараться изо всех сил ради команды, ради своей страны".
"Я вывел команду в качестве капитана, и это ужасно много значило для меня и моей семьи. Это был очередной особенный вечер, и самое важное, что мы одержали победу".
"Но, слушайте, люди имеют право на свои мнения. С кем бы я ни сталкивался на улице, все настроены позитивно и говорят приятные вещи".
"Это не изменитьтого, кем я являюсь и что я сделал для этой команды и для своей страны. Я стараюсь абсолютно изо всех сил каждый раз", — цитирует Хендерсона talkSPORT.
16.10.2023 07:00
Просмотров: 110
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: