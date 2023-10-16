Адебайор призвал фанатов "Арсенала" забыть о его скандальном праздновании гола

Бывший нападающий "Арсенала" Эммануэль Адебайор призвал фанатов лондонского клуба забыть свое скандальное празднование гола против "канониров" за "Манчестер Сити".

Адебайор стал врагом номер один для многих фанатов "Арсенала", когда в 2009 году, забив на "Этихад" в ворота "канониров", пробежал через все поле и провокационным образом отпраздновал свой гол перед гостевой трибуной.



Тогда Адебайор был оштрафован FA на 25,000 фунтов и наказан отложенной дисквалификацией на два матча, однако спустя годы Эммануэль хочет закопать этот топор войны.



"Думаю, фанаты могут забыть о том, что случилось в 2009 году, когда я пробежал через все поле".



"Я хочу прояснить это сегодня. Не думаю, что какой-нибудь человек стал мириться с теми песнями и оскорблениями твоей семьи, особенной твоих матери и отца. Я бы сделал все ради моих матери и отца".



"Теперь я оставил это позади и надеюсь, это осталось позади и для них. Все мы любим футбол. Надеюсь, когда они снова увидят это празднование по телевизору или в социальных сетях, то рассмеются и пройдут дальше".



"Это то, чего я желаю фанатам "Арсенала". Также я желаю им удачи в этом году", — сообщил Адебайор Sky Sports.



