"Тоттенхэм" — лидер. Но претендуют ли "шпоры" на титул?

После восьми туров в Премьер-Лиге осталось лишь две непобедимые команды: "Тоттенхэм" и "Арсенал". Именно соперники по дерби Северного Лондона возглавляют таблицу, но "шпоры" опережают "канониров" за счет дополнительных показателей. В том, что "Арсенал" способен стать участником чемпионской гонки, сомнений нет, а вот что насчет "Тоттенхэма"?

Когда летом менеджером "шпор" был назначен Анге Постекоглу, болельщики очень надеялись, что атмосфера в команде, наконец, станет приятной, и игроки сплотятся вокруг тренера, который уже успел проявить себя в "Селтике" сильным психологом. После "душных" Жозе Моуриньо и Антонио Конте Постекоглу казался тем, кто сплотит и раскрепостит коллектив.



Надежды болельщиков оправдались в наивысшей степени — Постекоглу создал все условия для творчества футболистов на поле, реанимировал нескольких списанных Конте игроков, и все это привело к огненному старту в исполнении команды, от игры которой в восторге и болельщики, и сами игроки. Но даже с учетом всех свершений австралийца, первое место в таблице — настоящее чудо, которое стоит воспринимать соответственно.



Такой результат тем удивительнее, что летом "Тоттенхэм" потерял Харри Кейна, а необратимый момент его ухода многие болельщики считали апокалипсисом. В итоге же без Кейна атака "шпор" работает продуктивно — "Тоттенхэм" с 18 голами занимает четвертое место в лиге по результативности, превратившись из команды одного игрока в коллектив, в котором забить может каждый.



Шесть побед и две ничьи — отличный результат на старте, в особенности, если учесть, что "шпоры" уже сыграли с "Арсеналом", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем", набрав в этих матчах семь очков из девяти возможных. В некоторых матчах, как с "Ливерпулем", им повезло, но кое-где они проявили характер — как с "Лутоном" или "Шеффилд Юнайтед".



Итак, как далеко могут зайти "шпоры", и стоит ли нам ждать от них сенсации? Еще очень рано судить о том, сможет "Тоттенхэм" побороться за титул или ближе к зиме окажется банальным борцом за место в топ-4. Они пока не знают поражений, но уже сыграли со всеми новичками — "Шеффилд Юнайтед", "Лутоном" и "Бернли", набрав с ними максимум очков не без проблем. К примеру, им понадобилось провернуть "камбэк" в компенсированное время, чтобы обыграть слабейшую команду лиги в лице "клинков".



С другой стороны, они все же взяли три очка с "Шеффилд Юнайтед", нашли в себе силы забить в меньшинстве "Лутону" и удержать победу.И даже в матче с "Ливерпулем", где "Тоттенхэм" выглядел не очень уверенно прости девятерых соперников и получил случайную поддержку арбитров, у команды Постекоглу нашлись силы и голевые моменты для итоговой победы.



Иногда победа с небольшим перевесом говорит вам о ментальности команды больше, чем поражение. В матче с "Лутоном" в прошлую субботу гол Микки Ван де Вена во втором тайме стал решающим, а "шпоры" продемонстрировали монументальную решимость завоевать три очка после глупого удаления Ива Биссумы в первом тайме. В предыдущие годы "шпоры" рассыпались бы и упустили победу, но они сделали все возможное, чтобы выйти на вершину лиги.



Базовые цифры также убедительны. "Шпоры" занимают четвертое место в лиге по количеству голов (18 — только "Брайтон", "Ньюкасл" и "Астон Вилла" забили больше), а также пятое место по наименьшему количеству пропущенных голов (восемь в восьми играх). Для сравнения: в прошлом сезоне "шпоры" забили 63 гола в 38 играх и имели только восьмую лучшую разницу мячей в дивизионе (+7). На этот раз они выступают значительно лучше, что особенно впечатляет, учитывая, что большая часть их основной пятерки обороняющихся игроков проводит свои первые полные сезоны в клубе: Гульельмо Викарио на воротах, а также Порро, Ван де Вен и Дестини Удоджи в защите.



Команда Постекоглу также занимает третье место по владению мячом (61.4% — уступая только "Манчестер Сити" и "Челси") и пятое по точности передач (87.8%). Они также нанесли больше ударов по воротам — 19 в среднем за матч — чем любая команда в дивизионе. Опять же, новое подписание сыграло важную роль: Джеймс Мэддисон нанес больше ударов, чем любой другой игрок "шпор", заменив в этом компоненте Кейна.



Игроки "шпор" усердно работают над тем, чтобы заставить соперника ошибаться на его половине поля: в этом сезоне они вернули мяч в атакующей трети 58 раз, что является третьим показателем в лиге. Однако они по-прежнему допускают слишком много ударов по своим воротам — в среднем 13 за матч, и это столько же, сколько у "Ноттингем Форест", и больше, чем у "Эвертона". Это слишком много для команды, стремящейся побороться за титул.



Очень хорош в воротах итальянец Викарио. Его показатель успешных сейвов 80.6% — второй результат в лиге, но они не могут ожидать, что итальянец сохранит такой уровень стабильности на протяжении 38 игр. В этом сезоне "шпоры" выступают солиднее, но еще предстоит поработать над тем, чтобы сгладить шероховатости.



Сам творец невероятного старта "Тоттенхэма" Анге Постекоглу не скрывает того, что его команда пока что находится на начальной стадии строительства и обязана стать лучше и сильнее в будущем. Промежуточный успех он воспринимает спокойно и понимает, что первое место — результат, который случился не без доли везения.



Но у Постекоглу есть время для "шлифовки" игры команды, и большое преимущество перед конкурентами в том, что "Тоттенхэм" не играет в этом сезоне в Европе и уже вылетел из Кубка Лиги от "Фулхэма". У Постекоглу и его игроков есть целая неделя на подготовку к большинству матчей, как это было у "Лестера", когда "лисы" завоевали титул в 2016 году, и у "Челси", когда "синие" завоевали его в следующем сезоне.



Хотя о титуле говорить рано. "Тоттенхэм" в большинстве матчей этого сезона так или иначе ходил по лезвию бритвы и мог не выиграть или проиграть. Пока что "шпорам" хватало куража и азарта для организации нескольких "камбэков", а команда моментально приняла Постекоглу и его философию, но впереди еще много работы.



"Просто продолжайте играть в свою игру. Если вы потеряете мяч, то такое случается. Просто пробуйте еще раз и еще раз. Продолжайте пытаться", — эти слова Постекоглу передал в интервью защитник Микки Ван де Вен после ничьей в матче с "Арсеналом". Подобное говорил и Джеймс Мэддисон, получивший приз лучшему игроку августа в Премьер-Лиге.



Постекоглу вселил в игроков полную уверенность. У него смелая манера игры, и она предполагает, что игроки рискуют с мячом в тех зонах, которые могут вызвать беспокойство у некоторых болельщиков. Но он настаивает, что его игрокам не следует беспокоиться об ошибках. Он знает, что ошибки придут с изучением его стиля игры в футбол, и никогда не будет никакого наказания, если его игроки потеряют мяч, пытаясь играть правильно.



За счет этой уверенности игроки "Тоттенхэма" лучше всех в этом сезоне переходят от обороны к атаке, и очень редко используют для этого длинные передачи. Команда значительно прибавила в контроле мяча, и это заметно не вооруженным глазом, без аналитических исследований.



Они смело владели мячом, но ошибок со стороны игроков, не привыкших играть в такой футбол, практически не было. В этом сезоне они допустили всего две ошибки, которые привели к ударам по их воротам (меньше допустили только четыре команды), и они являются одной из восьми команд, которые еще не пропускали из-за ошибки. В прошлом сезоне они допустили больше ошибок, приведших к голу соперника (10), чем любая другая команда Премьер-Лиги, при том, что их менеджером был человек, который после таких ошибок приходил в бешенство.



Когда в команду приходит новый тренер, практически всегда количество невынужденных ошибок увеличивается в процессе знакомства команды с новым стилем. Начало правления Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" сопровождалось массой ошибок, поскольку он настаивал, чтобы его команда изменила стиль игры в защите. За восемь матчей первого сезона под руководством Гвардиолы (2016/17) "Сити" допустил больше ошибок, приводящих к ударам противника (пять), чем любая другая команда Премьер-Лиги.



В каком-то смысле Постекоглу действительно повезло. Многие игроки "Сити" не выглядели комфортно, играя в футбол Пепа в 2016 году. И хотя трансферная кампания "шпор" при Постекоглу в основном была очень хорошей (Ван де Вен, Мэддисон и Викарио очень хорошо начали жизнь на новом месте), он также унаследовал ряд игроков, которые были куплены до его прихода и идеально соответствовали его стилю игры. На ум приходят Ив Биссума, Дестини Удоджи и Педро Порро.



Из числа тех игроков, которые были очень плохи при Конте, но начинают играть в хороший футбол при Постекоглу, есть к чему стремиться Ришарлисону. Он пока что упускает слишком много моментов, чтобы закрепиться в роли центрального нападающего "шпор". Харри Кейн также не был идеален по части реализации, но у него всегда было много моментов — за счет этого он и был одним из лучших бомбардиров Премьер-Лиги.



"Шпоры" также получили больше желтых карточек (27), чем любая другая команда в лиге, и, учитывая их недостаточную глубину состава по сравнению с такими командами, как "Сити", "Арсенал" и "Ливерпуль", они действительно могли бы обойтись без слишком большого количества дисквалификаций. Им еще предстоит сыграть без Биссума, но тот будет дисквалификацию на один матч против "Фулхэма" после красной карточки против "Лутона", и до очередной дисквалификации ему осталась одна желтая карточка.



Время покажет, станут ли проблемой "шпор" открытость обороны, расточительность перед воротами или обилие дисквалификаций. Пока сложно делать какие-то выводы, так как отрезок для выборки и анализа был небольшим — всего восемь матчей. Но те метаморфозы, которые произошли со "шпорами" при Постекоглу заслуживают внимания, как и благоприятная для прогресса команды атмосфера, созданная "Большим Анге".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru