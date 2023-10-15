Моуриньо заинтересован в воссоединении с Дайером
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо заинтересован в воссоединении с защитником "Тоттенхэма" Эриком Дайером в зимнее трансферное окно.
Дайер до сих пор не сыграл ни минуты за "Тоттенхэм" в этом сезоне — команда Анге Постекоглу прекрасно справляется и без Эрика, уйдя на этот международный перерыв лидером Премьер-Лиги.
Ожидается, что Дайер покинет "Тоттенхэм" в январе, и Tuttosport называет 29-летнего англичанина целью номер один Моуриньо по укреплению оборонительной линии "Ромы".
Дайер сыграл 57 матчей за "Тоттенхэм" при Моуриньо с 2019 по 2021 год, будучи ключевым игроком команды.
"Рома" довольно неубедительно начала новый сезон, пропустив 12 голов в восьми первых матчах Серии А, поэтому Моуриньо уже думает о приглашении защитника.
15.10.2023 23:00
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