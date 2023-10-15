"Арсенал" лидирует в борьбе за Вермерена

"Арсенал" лидирует в борьбе за полузащитника "Антверпена" Артура Вермерена.

В свои 18 лет Вермерен уже является ключевым игроком "Антверпена", забив один гол и отдав пять результативных передач в 15 матчах этого сезона.



Артур целиком провел проигранный "Антверпеном" матч Лиги Чемпионов против "Барселоны" (5:0), а в другом поединке группового этапа — против "Шахтера" — отметился двумя "ассистами".



Каталонское издание Sport может подтвердить, что "Барселона" заинтересована в Вермерене, как и ряд других европейских клубов, но в данный момент "Арсенал" выглядит фаворитом в борьбе за юного бельгийца.



Сообщается, что Вермерен "по-настоящему нравится" главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете, и "канониры" готовы потратить на Артура 15-20 миллионов фунтов.