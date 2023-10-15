"Арсенал" лидирует в борьбе за Вермерена

Артур Вермерен "Арсенал" лидирует в борьбе за полузащитника "Антверпена" Артура Вермерена.

В свои 18 лет Вермерен уже является ключевым игроком "Антверпена", забив один гол и отдав пять результативных передач в 15 матчах этого сезона.

Артур целиком провел проигранный "Антверпеном" матч Лиги Чемпионов против "Барселоны" (5:0), а в другом поединке группового этапа — против "Шахтера" — отметился двумя "ассистами".

Каталонское издание Sport может подтвердить, что "Барселона" заинтересована в Вермерене, как и ряд других европейских клубов, но в данный момент "Арсенал" выглядит фаворитом в борьбе за юного бельгийца.

Сообщается, что Вермерен "по-настоящему нравится" главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете, и "канониры" готовы потратить на Артура 15-20 миллионов фунтов.


Метки Антверпен, Арсенал, Вермерен

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2023 22:00

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  1. jawen 15.10.2023 22:04 # jawen
    Как изменилось время, Арсенал предпочтительнее Барсы, вау, браво!

    (ответить)

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