"Арсенал" лидирует в борьбе за Вермерена
"Арсенал" лидирует в борьбе за полузащитника "Антверпена" Артура Вермерена.
В свои 18 лет Вермерен уже является ключевым игроком "Антверпена", забив один гол и отдав пять результативных передач в 15 матчах этого сезона.
Артур целиком провел проигранный "Антверпеном" матч Лиги Чемпионов против "Барселоны" (5:0), а в другом поединке группового этапа — против "Шахтера" — отметился двумя "ассистами".
Каталонское издание Sport может подтвердить, что "Барселона" заинтересована в Вермерене, как и ряд других европейских клубов, но в данный момент "Арсенал" выглядит фаворитом в борьбе за юного бельгийца.
Сообщается, что Вермерен "по-настоящему нравится" главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете, и "канониры" готовы потратить на Артура 15-20 миллионов фунтов.
15.10.2023 22:00
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