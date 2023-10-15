В "Сити" уверены, что Киммих выберет их

"Манчестер Сити" уверен, что выиграет борьбу за полузащитника "Баварии" Йозуа Киммиха.

Киммиха связывают с уходом из "Баварии" еще минувшим летом, но в итоге Йозуа остался в Мюнхене.



После окончания этого сезона у Киммиха останется только 12 месяцев по контракту, и если "Баварии" не удастся продлить с ним сотрудничество, уход Йозуа будет предопределен.



Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, в "Сити" располагают информацией, что Киммих помышляет о переезде в Премьер-Лигу, и "горожане" уверены, что смогут опередить конкурентов в борьбе за 28-летнего немца.



"Сити" видит в Киммихе замену для Калвина Филлипса, который так и не заиграл после своего перехода из "Лидса" летом 2022.

