В "Сити" уверены, что Киммих выберет их

Йозуа Киммих "Манчестер Сити" уверен, что выиграет борьбу за полузащитника "Баварии" Йозуа Киммиха.

Киммиха связывают с уходом из "Баварии" еще минувшим летом, но в итоге Йозуа остался в Мюнхене.

После окончания этого сезона у Киммиха останется только 12 месяцев по контракту, и если "Баварии" не удастся продлить с ним сотрудничество, уход Йозуа будет предопределен.

Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, в "Сити" располагают информацией, что Киммих помышляет о переезде в Премьер-Лигу, и "горожане" уверены, что смогут опередить конкурентов в борьбе за 28-летнего немца.

"Сити" видит в Киммихе замену для Калвина Филлипса, который так и не заиграл после своего перехода из "Лидса" летом 2022.


Метки Бавария, Киммих, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2023 21:00

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