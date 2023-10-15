Филлипс пока не определился насчет ухода из "Сити"

Полузащитник Калвин Филлипс пока не решил, покинет ли он "Манчестер Сити" в январе.

"Сити" был готов отпустить Филлипса еще минувшим летом, но Калвин сам решил остаться и сражаться за место в стартовом составе "горожан".



Однако в этом сезоне Премьер-Лиги Филлипс отметился лишь двумя появлениями в старте, суммарно сыграв менее 70 минут.



Ситуация с игровым временем выглядит тревожно для 27-летнего игрока сборной Англии в свете приближения Евро-2024.



Некоторые таблоиды успели сообщить, что Филлипс уже принял решение уйти из "Сити" в январе, однако Daily Mirror утверждает, что Калвин все еще колеблется.



Чем меньше Филлипс играет, тем выше вероятность его ухода. Ожидается, что Калвин не будет испытывать недостатка в предложениях — заполучить экс-игрока "Лидса" хотят не только клубы Премьер-Лиги, но и "Бавария".