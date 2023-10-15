Филлипс пока не определился насчет ухода из "Сити"

Калвин Филлипс Полузащитник Калвин Филлипс пока не решил, покинет ли он "Манчестер Сити" в январе.

"Сити" был готов отпустить Филлипса еще минувшим летом, но Калвин сам решил остаться и сражаться за место в стартовом составе "горожан".

Однако в этом сезоне Премьер-Лиги Филлипс отметился лишь двумя появлениями в старте, суммарно сыграв менее 70 минут.

Ситуация с игровым временем выглядит тревожно для 27-летнего игрока сборной Англии в свете приближения Евро-2024.

Некоторые таблоиды успели сообщить, что Филлипс уже принял решение уйти из "Сити" в январе, однако Daily Mirror утверждает, что Калвин все еще колеблется.

Чем меньше Филлипс играет, тем выше вероятность его ухода. Ожидается, что Калвин не будет испытывать недостатка в предложениях — заполучить экс-игрока "Лидса" хотят не только клубы Премьер-Лиги, но и "Бавария".


Метки Манчестер Сити, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2023 20:00

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  1. tursa 15.10.2023 20:03 # tursa
    а че парится, в сборную физрук будет до конца его приглашать

    (ответить)

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