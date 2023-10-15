Бывший полузащитник "Арсенала" и "Челси" Сеск Фабрегас считает, что "Брайтон" играет в самый привлекательный футбол в Премьер-Лиге.

В данный момент 36-летний Фабрегас делает свои первые шаги на тренерском поприще, недавно возглавив команду U-19 итальянского "Комо".



По словам Фабрегаса, ему очень нравится игра "Брайтона" при Роберто Де Дзерби, и "чайки" даже напоминают ему "Арсенал" Арсена Венгера.



"Дело в том, как они понимают игру. Они знают, когда ее нужно успокоить, когда ускорить, когда нужно найти правильные зоны. Они умеют выбирать правильный момент времени, чтобы подключить игроков и затем ускориться".



"Как много раз мы видели, как они делают один короткий пас, второй, третий, а затем Марч и Митома врываются в свободные зоны, открываются за спиной у защитников и забивают. Они понимают футбол так, как я его люблю и как я считаю нужным в него играть".



"Это напоминает мне то, как играли в него мы. Мы играли определенным образом, то был быстрый, резкий футбол и такой непредсказуемый. Если вы будете использовать высокий прессинг против них, они будут открываться у вас за спиной. Если вы будете использовать низкий прессинг, они будут играть в короткий пас и находить зоны. Это очень интересно, и я столь многому учусь у Де Дзерби", — сообщил Фабрегас Daily Mirror.