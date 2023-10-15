Гринвуд хочет остаться в "Хетафе"

Нападающий Мейсон Гринвуд, принадлежащий "Манчестер Юнайтед", хочет остаться в "Хетафе" насовсем.

В августе "Юнайтед" объявил, что Гринвуд не вернется к выступлениям за клуб, несмотря на то, что с Мейсона были сняты обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки.



Вскоре Гринвуд был отправлен в аренду на сезон 2023/24 в "Хетафе", за который 22-летний англичанин уже забил один гол и отдал одну результативную передачу.



Поскольку обратного пути в "Юнайтед" для него нет, Гринвуд хочет заключить постоянный контракт с "Хетафе", утверждает The Sun.



Некоторое время назад Гринвуд опасался, что его профессиональная карьера завершена, поэтому Мейсон безмерно благодарен "Хетафе", который дал ему шанс вернуться в футбол.