Руни хочет пригласить Батленда в "Бирмингем"

Своим первым приобретением в качестве главного тренера "Бирмингема" Уэйн Руни хочет сделать голкипера "Рейнджерс" Джека Батленда.

На текущей неделе Руни заключил с "Бирмингемом" контракт на три с половиной года. Уэйн сразу же обозначил задачу на этот сезон по выходу в Премьер-Лигу.



Ожидается, что американские владельцы "Бирмингема" окажут Руни существенную поддержку в зимнее трансферное окно, и Уэйн уже строит планы по укреплению состава своей новой команды.



Как утверждает The Sun, прежде всего Руни хочет приобрести 30-летнего Батленда, с которым ему довелось сыграть один матч за сборную Англии — товарищеский против Франции в ноябре 2015.



Проведя вторую половину прошлого сезона в "Манчестер Юнайтед" на правах аренды из "Кристал Пэлас", минувшим летом Батленд присоединился к "Рейнджерс" в качестве свободного агента.



Батленд успел сыграть 13 матчей за "Рейнджерс", который после неубедительного начала сезона уволил Майкла Била и сегодня назначил своим главным тренером бельгийца Филиппа Клемана.