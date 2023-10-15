Рэтклифф заплатит 1.3 млрд. фунтов за четверть МЮ
Британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф заплатит 1.3 млрд. фунтов за 25 процентов акций "Манчестер Юнайтед".
Накануне вечером стало известно, что шейх Джассим вышел из числа претендентов на покупку "Юнайтед", и теперь семейство Глэйзеров, владеющее клубом с "Олд Траффорд", собирается заключить сделку с Рэтклиффом.
Sky Sports ожидает, что совет директоров "Юнайтед" уже на предстоящей неделе одобрит покупку Рэтклиффом, главой химической компании Ineos, четверти клуба.
Изначально Рэтклифф хотел приобрести все 67 процентов, принадлежащих Глэйзерам, но в итоге решил стать миноритарным акционером "Юнайтед", что позволит американскому семейству сохранить контроль над клубом.
Покупая только 25 процентов акций, Рэтклифф явно переплачивает и исходит из более высокой оценки стоимости "Юнайтед", нежели шейх Джассим, который был готов приобрести клуб целиком, полностью погасив долг "красных дьяволов" и инвестировав солидные суммы в перестройку стадиона и тренировочной базы.
15.10.2023 15:00
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просят 9 лярдов, а четверть продают за 1.3)
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Помянем МЮ. :)
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Наxyя?
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