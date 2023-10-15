Босс "Интера" не исключает возвращение Онана

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта не стал исключать возвращение голкипера "Манчестер Юнайтед" Андре Онана на "Сан-Сиро".

Минувшим летом "Интер" продал Онана в "Юнайтед" за 47.2 млн. фунтов. Ради приглашения Андре "красные дьяволы" отказались от продления сотрудничества с Давидом Де Хеа.



Однако Онана крайне неубедительно начал свою карьеру "Юнайтед", и к главному тренеру "дьяволов" Эрику Тен Хагу уже раздаются призывы убрать Андре из стартового состава.



Отвечая на вопрос о том, может ли Онана вернуться в "Интер", если у него так и не получится заиграть в "Юнайтед", Маротта не стал исключать такой сценарий.



"Я не могу предсказать будущее, но в футболе случиться может всякое. Несомненно, это была замечательная глава для Онана и для нас".



"Кроме того, подписать его бесплатно и продать за такие деньги было замечательной сделкой", — сообщил Маротта Gazzetta dello Sport.