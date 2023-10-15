Босс "Интера" не исключает возвращение Онана

Андре Онана Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта не стал исключать возвращение голкипера "Манчестер Юнайтед" Андре Онана на "Сан-Сиро".

Минувшим летом "Интер" продал Онана в "Юнайтед" за 47.2 млн. фунтов. Ради приглашения Андре "красные дьяволы" отказались от продления сотрудничества с Давидом Де Хеа.

Однако Онана крайне неубедительно начал свою карьеру "Юнайтед", и к главному тренеру "дьяволов" Эрику Тен Хагу уже раздаются призывы убрать Андре из стартового состава.

Отвечая на вопрос о том, может ли Онана вернуться в "Интер", если у него так и не получится заиграть в "Юнайтед", Маротта не стал исключать такой сценарий.

"Я не могу предсказать будущее, но в футболе случиться может всякое. Несомненно, это была замечательная глава для Онана и для нас".

"Кроме того, подписать его бесплатно и продать за такие деньги было замечательной сделкой", — сообщил Маротта Gazzetta dello Sport.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Онана

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2023 14:00

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