"Барселона" хочет Митому

"Барселона" заинтересована в приобретении вингера "Брайтона" Каору Митомы.

Митома утвердился ключевым игроком "Брайтона" после своего перехода из "Кавасаки Фронтале" за 2.7 млн. фунтов в 2021 году. Каору забил 13 голов и отдал 12 результативных передач в 52 матчах за "чаек".



Митому давно сватают в большие клубы, и эти спекуляции подогревает тот факт, что после окончания этого сезона у 26-летнего японца останется только 12 месяцев по контракту.



По информации Mundo Deportivo, "Барселона" внимательно наблюдает за ситуацией Митомы в "Брайтоне". Два этих клуба находятся в хороших отношениях, минувшим летом заключив сделку по аренде Ансу Фати.



Утверждается, что "Барселона" готова крупно потратиться на Митому, и цена будет только выше, если "Брайтону" удастся склонить Каору к новому контракту.