Трой Дини мечтает тренировать "Уотфорд"

Легенда "Уотфорда" Трой Дини заявил, что мечтает однажды стать главным тренером "шершней".

Ранее в своей карьере Дини провел 11 лет в "Уотфорде", свой уход из клуба в 2021 году сравнив с "потерей члена семьи".



В свои 35 лет Дини является играющим тренером "Форест Грин" из Лиги Два, однако Трой мечтает вернуться в "Уотфорд", который он неоднократно критиковал в последнее время.



"Если "Уотфорд" позвонит мне сегодня и скажет "Трой, не хочешь ли возглавить нас", ты не сможешь им отказать".



"Я много всего наговорил, но в фундаментальном смысле я люблю клуб. Я бы хотел думать, что владелец Джино Поццо и (исполнительный директор) Скотт Даксберри знают мои истинные чувства. Я желаю им лишь наилучшего, и если такая возможность предоставится, надеюсь, мы будем достаточно взрослыми для разговора", — сообщил Дини Daily Mirror.