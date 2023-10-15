Игрок Премьер-Лиги организовал секс-вечеринку
Неназванный игрок Премьер-Лиги организовал безумную секс-вечеринку для своих коллег по профессии.
По информации The Sun, данное мероприятие состоялось в мае 2022, когда футболист, чье имя не раскрывается, праздновал свой День рождения.
Вечеринка прошла при строжайших мерах безопасности. Адрес пятизвездочного отеля в Лондоне, где все и случилось, был отправлен гостям только в день мероприятия.
В отель были приглашены модели, которые при входе сдали свои мобильные телефоны и подписали NDA (соглашение о неразглашении). Девушкам было заранее сказано готовиться к "дикой вечеринке".
Помимо организатора, вечеринку посетили ряд звездных игроков Премьер-Лиги, причем некоторые из них, как утверждается, оказались в одной кровати.
Всем гостям были предоставлены автомобили с водителями, бесплатная еда, выпивка и кровати.
Один футболист даже соблазнил сотрудницу отеля, из-за чего у той возникли проблемы со своими боссами.
15.10.2023 11:00
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Явно что это был не калонир.
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ахуенно повисели.
разве они нарушили закон? нет. ебаная зе сан
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