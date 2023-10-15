Игрок Премьер-Лиги организовал секс-вечеринку

Неназванный игрок Премьер-Лиги организовал безумную секс-вечеринку для своих коллег по профессии.

По информации The Sun, данное мероприятие состоялось в мае 2022, когда футболист, чье имя не раскрывается, праздновал свой День рождения.



Вечеринка прошла при строжайших мерах безопасности. Адрес пятизвездочного отеля в Лондоне, где все и случилось, был отправлен гостям только в день мероприятия.



В отель были приглашены модели, которые при входе сдали свои мобильные телефоны и подписали NDA (соглашение о неразглашении). Девушкам было заранее сказано готовиться к "дикой вечеринке".



Помимо организатора, вечеринку посетили ряд звездных игроков Премьер-Лиги, причем некоторые из них, как утверждается, оказались в одной кровати.



Всем гостям были предоставлены автомобили с водителями, бесплатная еда, выпивка и кровати.



Один футболист даже соблазнил сотрудницу отеля, из-за чего у той возникли проблемы со своими боссами.