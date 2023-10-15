Названы пять игроков, которых Эберль может привести в "Ливерпуль" из Бундеслиги

Назначение Макса Эберля спортивным директором могло бы помочь "Ливерпулю" заполучить пять звездных игроков из Бундеслиги.

Только накануне появилась информация, что "Ливерпуль" готов составить конкуренцию "Баварии" в борьбе за Эберля, который в сентябре покинул "РБ Лейпциг". Сообщалось, что "красные" уже контактируют с Максом.



"Ливерпуль" рассматривает Эберля в качестве постоянной замены для Джулиана Уорда, покинувшего мерсисайдский клуб в конце прошлого сезона. Йорг Шмадтке, сейчас исполняющий обязанности спортивного директора "красных", является временной фигурой.



Эберль обладает обширными связями, особенно в немецком футболе, и Daily Express называет имена пяти игроков, который Макс может привести в "Ливерпуль", используя свой авторитет.



В качестве двух ведущих целей "Ливерпуля" называются центральный защитник "Байера" Пьеро Инкапье и опорный полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Куадио Коне.



Также на радаре у "красных" находятся вингер дортмундской "Боруссии" Дониелл Мален, называемый возможным преемником Мохамеда Салаха, правый защитник менхенгладбахской "Боруссии" Джо Скалли и центральный защитник "РБ Лейпциг" Кастелло Лукеба.