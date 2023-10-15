Триппьер поддержал освистанного фанатами Хендерсона

Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер выразил поддержку своему партнеру по сборной Англии Джордану Хендерсону.

Хендерсон был освистан трибунами "Уэмбли", когда уходил с поля в товарищеском матче сборной Англии против Австралии в минувшую пятницу.



Триппьер, который как раз и вышел вместо Хендерсона, не заметил такой реакции фанатов, но считает, что полузащитник "Аль-Иттифака" совершенно не заслуживает столь негативного отношения к себе.



"Признаюсь честно, я даже не заметил этого. Ясное дело, я был сосредоточен на своем выходе на замену".



"Но, слушайте, сколько у Хендо матчей за сборную Англии? Кажется, 80 — столько раз он представлял Англию. Я наблюдаю его каждый день, и он невероятная личность, он лидер. И не имеет значения, играет он или нет".



"Признаюсь честно, я даже не заметил реакции трибун, потому что я был сосредоточен на том, чтобы выйти на поле и помочь команде одержать победу".



"Я лишь могу сказать, что Хендо — замечательный лидер и невероятный партнер по раздевалке. Думаю, 80 матчей за сборную говорят сами за себя".



"Он победитель на поле и за его пределами. Он требователен на тренировках, в матчах и в раздевалке перед матчами. Он требует, чтобы каждый тренировался должным образом, он устанавливает стандарты, и даже я, в свои 33, ориентируюсь на него и следую за ним".



"Это то, что нужно. У Хендо есть все необходимое, он отличный капитан. Поэтому мне не нужно много говорить о лидерских качествах Хендо", — цитирует Триппьера The Independent.