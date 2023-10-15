Эдегор назвал уход из "Реала" своим "лучшим решением"

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор заявил, что его уход из "Реала" был "лучшим решением" в его карьере.

В свое время Эдегор дебютировал за "Реал" в возрасте 16 лет. Однако Мартин сыграл лишь 11 матчей за первую команду испанского гранда, в 2021 году уехав выступать в "Арсенал", где после аренды остался насовсем.



24-летний датчанин совершенно не жалеет о своем периоде в "Реале", но признает, что переход в "Арсенал" позволил ему сделать шаг вперед в своем развитии.



"Я хорошо проводил время в Мадриде. То была позитивная стадия, хотя некоторые могут думать иначе".



"Я многому научился, я значительно добавил в зрелости, и я смог тренироваться с некоторыми из лучших игроков в мире. Но в конце концов уход стал лучшим решением для меня — я хотел играть больше и продолжать расти".



"Я играл у них и наслаждался этим. Возможно, тот шанс предоставился мне слишком рано, но то был отличный опыт", — цитирует Эдегора Daily Mail.