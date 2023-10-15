Тен Хаг не отпустит Мактоминея в январе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг исключает расставание с полузащитником Скоттом Мактоминеем в зимнее трансферное окно.

После спасительного для "Юнайтед" дубля Мактоминея против "Брайтона" перед международным перерывом (2:1) Тен Хаг честно признал, что был готов продать Скотта минувшим летом.



Мактоминея сватали в "Ньюкасл", "Вест Хэм" и "Фулхэм", однако никто из заинтересованных в Скотте клубов не смог сделать предложение, устраивающее "Юнайтед".



Казалось, в январе клубы могут вернуться за Мактоминеем, который в этом сезоне отметился только двумя появлениями в стартовом составе "Юнайтед", однако Daily Star утверждает, что Тен Хаг уже не отпустит Скотта посреди сезона.



Решение Тен Хага связано с обилием травм. Эрик чувствует, что просто не может позволить себе отпустить 26-летнего шотландца, который имеет контракт до 2025 года с опцией продления на 12 месяцев.



Добавим, Мактоминей сыграл 215 матчей за "Юнайтед" после своего дебюта в 2017 году, за эти шесть с лишни лет завоевав с "красными дьяволами" лишь Кубок Лиги.