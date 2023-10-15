Сане — цель номер один "Ливерпуля" на замену Салаху

"Ливерпуль" сделал вингера "Баварии" Лероя Сане своей целью номер один на замену Мохамеду Салаху.

Минувшим летом "Ливерпулю" удалось оградить Салаха от интереса "Аль-Иттихада", чье предложение в 150 миллионов фунтов о покупке Мохамеда было отклонено.



"Аль-Иттихад" был готов увеличить сумму за пределы 200 млн. фунтов, однако "Ливерпуль" дал понять, что на исходе этого трансферного окна сделки не будет.



"Аль-Иттихад" и другие клубы из Саудовской Аравии сохраняют интерес к Салаху, который до сих пор не проронил ни слова насчет сорвавшегося трансфера.



Ожидается, что следующим летом саудиты вернутся за Салахом, и "Ливерпуль" едва ли будет стоять на пути у игрока сборной Египта, которому к тому времени исполнится уже 32 года.



Поэтому в данный момент усилия "Ливерпуля" сосредоточены на поисках замены для Салаха, и Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что мерсисайдский клуб уже определился со своей целью номер один на эту роль.



Речь идет о Сане, ради приглашения которого "Ливерпуль" готов обновить свой трансферный рекорд, который сейчас составляет 80 млн. фунтов, потраченных "красными" на приглашение нападающего Дарвина Нуньеса из "Бенфики".



27-летний игрок сборной Германии также вызывает интерес со стороны "Реала", однако главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ожидает опередить конкурентов в борьбе за своего соотечественника.



Ранее в своей карьере Сане провел четыре сезона за "Манчестер Сити", который продал его в "Баварию" за 55 млн. фунтов летом 2020. Вместе с "горожанами" Лерой успел выиграть два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и три Кубка Лиги.



Сане великолепно начал новый сезон, забив семь голов в 11 матчах за "Баварию".