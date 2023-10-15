Сане — цель номер один "Ливерпуля" на замену Салаху

Лерой Сане "Ливерпуль" сделал вингера "Баварии" Лероя Сане своей целью номер один на замену Мохамеду Салаху.

Минувшим летом "Ливерпулю" удалось оградить Салаха от интереса "Аль-Иттихада", чье предложение в 150 миллионов фунтов о покупке Мохамеда было отклонено.

"Аль-Иттихад" был готов увеличить сумму за пределы 200 млн. фунтов, однако "Ливерпуль" дал понять, что на исходе этого трансферного окна сделки не будет.

"Аль-Иттихад" и другие клубы из Саудовской Аравии сохраняют интерес к Салаху, который до сих пор не проронил ни слова насчет сорвавшегося трансфера.

Ожидается, что следующим летом саудиты вернутся за Салахом, и "Ливерпуль" едва ли будет стоять на пути у игрока сборной Египта, которому к тому времени исполнится уже 32 года.

Поэтому в данный момент усилия "Ливерпуля" сосредоточены на поисках замены для Салаха, и Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что мерсисайдский клуб уже определился со своей целью номер один на эту роль.

Речь идет о Сане, ради приглашения которого "Ливерпуль" готов обновить свой трансферный рекорд, который сейчас составляет 80 млн. фунтов, потраченных "красными" на приглашение нападающего Дарвина Нуньеса из "Бенфики".

27-летний игрок сборной Германии также вызывает интерес со стороны "Реала", однако главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ожидает опередить конкурентов в борьбе за своего соотечественника.

Ранее в своей карьере Сане провел четыре сезона за "Манчестер Сити", который продал его в "Баварию" за 55 млн. фунтов летом 2020. Вместе с "горожанами" Лерой успел выиграть два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и три Кубка Лиги.

Сане великолепно начал новый сезон, забив семь голов в 11 матчах за "Баварию".


Метки Бавария, Ливерпуль, Сане

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2023 06:00

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  1. deman82 15.10.2023 07:46 # deman82
    Э ну чё сверказахублюди саснули 3-1
    хахахахаа а хахахахаа а хахахаха.......
    верблюда пасите бя идттее...
    хахахахаа в а хахахахаа..

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  2. bangladesh 15.10.2023 07:15 # bangladesh
    защитную линию обновлять надо. в атаке полно людей.

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