Лукаку: "Я должен дождаться правильного момента для интервью"

Нападающий "Ромы" Ромелу Лукаку подтвердил, что готовится дать интервью насчет своей трансферной саги минувшим летом.

Вернувшись в "Челси" после сезона аренды в "Интере" минувшим летом, Лукаку обнаружил себя изолированным от первой команды "синих".



Лукаку сватали во многие клубы, но в итоге Ромелу отправился в аренду в "Рому", за которую забил семь голов в восьми матчах с учетом всех соревнований.



При этом Лукаку затаил обиду на людей, которые чинили перед ним препятствия и лгали насчет него. Разоблачить своих врагов 30-летний бельгиец обещает с помощью еще одного резонансного интервью.



"Я должен дождаться правильного момента. Все вы знаете меня. Когда я говорю, то не хожу вокруг да около. Я не занимаюсь политикой".



"Я знаю, что происходило за кулисами, и когда я расскажу свою историю, я хочу, чтобы каждый один раз выслушал мою точку зрению и не вырывал бы ничего из контекста. Пока для этого не настало правильное время. Наши дела идут хорошо — мы в "Роме" выиграли три последних матча, и я уехал в сборную в хорошем настроении. Кроме того, это важная неделя для сборной. Но я прочитал так много дерьма".



"Люди утверждали, что я собирался перейти в один определенный клуб ("Интер"), но это не имело смысла".



"Также было несколько клубов, в которые я бы не перешел. В какой-то момент я был готов взорваться. Когда 90 процентов того, что говорят про тебя, не является правдой, сложно держать свой рот закрытым. Пять лет назад я бы определенно взорвался, но теперь я не трачу свою энергию на это. Даже сейчас. Если бы я действительно рассказал правду в этот самый момент, многие были бы шокированы".



"Я просто хочу привести пример из НБА с Леброном Джеймсом, хотя я и не похож на Леброна. Бам, бам, бам — он принял на себя много критики, но справился с ней непоколебимо. Я хочу обладать такой же ментальностью".



"Все лето я был сосредоточен на том, что я делаю лучше всего: на игре в футбол. Многие люди говорили от моего имени, я же упорно трудился индивидуально".



"Чем интенсивнее становились переговоры с "Ромой", тем упорнее я тренировался. Я должен поблагодарить Раджу Наингголана, потому что он многое мне рассказал о клубе и его болельщиках".



"Кроме того, конечно, я разговаривал с Жозе Моуриньо. Из-за травм я не играл на хорошем уровне два года, Чемпионат Мира сложился драматично для меня, я сидел на лавке в матчах Лиги Чемпионов... Мне было важно найти клуб, где я смогу брать ответственность на себя и где обнаружу партнеров, которые тоже способны чего-нибудь достичь. Я никогда не сомневался, что сработаюсь с Моуриньо", — сообщил Лукаку Daily Mirror.