Рэтклифф купит 25 процентов акций "Юнайтед"

Британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф находится на пороге приобретения 25 процентов акций "Манчестер Юнайтед".

Ранее в субботу стало известно, что шейх Джассим, считавшийся главным конкурентом Рэтклиффа, отказался от своих притязаний на "Юнайтед".



По информации Sky Sports, теперь семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед", собирается заключить сделку с Рэтклиффом, который болеет за "красных дьяволов" с детства.



Указанная доля в 25 процентов будет поровну состоять из акций Глэйзеров и акций "Юнайтед", торгуемых на фондовой бирже Нью-Йорка. Для обоих типов ценных бумаг предусмотрена одинаковая цена выкупа.



Daily Mail ожидает, что эта сделка обойдется Рэтклиффу в 1.4-1.5 млрд. фунтов. При этом Глэйзеры сохранят контроль над "Юнайтед".



Совет директоров "Юнайтед" должен собраться уже на предстоящей неделе, чтобы одобрить сделку с Рэтклиффом, главой химической компании Ineos.