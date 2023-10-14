Гвардиола три часа разговаривал с Беллингемом, но тот выбрал "Реал"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пытался перехватить полузащитника Джуда Беллингема, когда тот переходил в "Реал".

Минувшим летом "Реал" приобрел Беллингема у дортмундской "Боруссии" по сделке стоимостью 115 миллионов фунтов, включая бонусы.



Перед там, как заключить шестилетний контракт с испанским грандом, Беллингем отклонил заманчивое предложение "Сити", который в прошлом сезоне сделал требл.



По информации Cadena Ser, Гвардиола на протяжении трех часов разговаривал с Беллингемом, объясняя, что Премьер-Лига лучше подходит для Джуда, а "Сити" сильнее "Реала".



Однако Беллингем не поддался уговорам и не изменил свое решение, которое на тот момент уже было принято. Гвардиола был вынужден признать поражение, в конце телефонного разговора пожелав 20-летнему англичанину успехов в дальнейшей карьере.