Гвардиола три часа разговаривал с Беллингемом, но тот выбрал "Реал"

Джуд Беллингем Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пытался перехватить полузащитника Джуда Беллингема, когда тот переходил в "Реал".

Минувшим летом "Реал" приобрел Беллингема у дортмундской "Боруссии" по сделке стоимостью 115 миллионов фунтов, включая бонусы.

Перед там, как заключить шестилетний контракт с испанским грандом, Беллингем отклонил заманчивое предложение "Сити", который в прошлом сезоне сделал требл.

По информации Cadena Ser, Гвардиола на протяжении трех часов разговаривал с Беллингемом, объясняя, что Премьер-Лига лучше подходит для Джуда, а "Сити" сильнее "Реала".

Однако Беллингем не поддался уговорам и не изменил свое решение, которое на тот момент уже было принято. Гвардиола был вынужден признать поражение, в конце телефонного разговора пожелав 20-летнему англичанину успехов в дальнейшей карьере.


Метки Беллингем, Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2023 21:00

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  1. gerrard08 14.10.2023 21:04 # gerrard08
    Дак он же сказал, что будет выбирать клуб с душой, зачем лысый так потел?

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