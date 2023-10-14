Стадион "Тоттенхэма" подвергся вандализму во время этого международного перерыва.

Данный инцидент случился в понедельник вечером, на следующий день после матча по американскому футболу на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".



Как сообщает Daily Mail, полиция уже арестовала одного человека, который в одиночку или в составе группы нанес существенные повреждения газону.



"Тоттенхэм" оценивает нанесенный ущерб в шестизначную сумму и обещает его ликвидировать до воскресенья, когда арена "шпор" примет еще один матч НФЛ.



Несмотря на сильные связи "Тоттенхэма" с еврейским сообществом, сейчас нет никаких свидетельство тому, что произошедшее как-то связано с обострением отношений между Израилем и Палестиной.