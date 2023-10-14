Стадион "Тоттенхэма" подвергся вандализму

Стадион Тоттенхэма Стадион "Тоттенхэма" подвергся вандализму во время этого международного перерыва.

Данный инцидент случился в понедельник вечером, на следующий день после матча по американскому футболу на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

Как сообщает Daily Mail, полиция уже арестовала одного человека, который в одиночку или в составе группы нанес существенные повреждения газону.

"Тоттенхэм" оценивает нанесенный ущерб в шестизначную сумму и обещает его ликвидировать до воскресенья, когда арена "шпор" примет еще один матч НФЛ.

Несмотря на сильные связи "Тоттенхэма" с еврейским сообществом, сейчас нет никаких свидетельство тому, что произошедшее как-то связано с обострением отношений между Израилем и Палестиной.


Метки происшествия, стадионы, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2023 20:00

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  1. chelsea-fan-92 14.10.2023 20:13 # chelsea-fan-92
    "...полиция уже арестовала одного человека, который в одиночку или в составе группы нанес существенные повреждения газону''

    Насрали в курятнике - логично же))

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