Стадион "Тоттенхэма" подвергся вандализму
Стадион "Тоттенхэма" подвергся вандализму во время этого международного перерыва.
Данный инцидент случился в понедельник вечером, на следующий день после матча по американскому футболу на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Как сообщает Daily Mail, полиция уже арестовала одного человека, который в одиночку или в составе группы нанес существенные повреждения газону.
"Тоттенхэм" оценивает нанесенный ущерб в шестизначную сумму и обещает его ликвидировать до воскресенья, когда арена "шпор" примет еще один матч НФЛ.
Несмотря на сильные связи "Тоттенхэма" с еврейским сообществом, сейчас нет никаких свидетельство тому, что произошедшее как-то связано с обострением отношений между Израилем и Палестиной.
14.10.2023 20:00
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"...полиция уже арестовала одного человека, который в одиночку или в составе группы нанес существенные повреждения газону''
Насрали в курятнике - логично же))
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