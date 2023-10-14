Гравенберх признался, что Собослаи удивил его больше всех в "Ливерпуле"

Полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх признался, что Доминик Собослаи стал для него наибольшим сюрпризом среди всех партнеров по команде.

Как и Гравенберх, Собослаи прибыл в "Ливерпуль" только в летнее трансферное окно. Доминик сделал это пораньше и уже утвердился ключевым игроком команды Юргена Клоппа.



Собослаи принял участие во всех матчах "Ливерпуля" в этом сезоне и забил два гола, включая потрясающий дальний удар против "Лестера" в Кубке Лиги.



И хотя Гравенберх знает Собослаи еще по Бундеслиге, Райан по-настоящему удивлен 22-летним венгром.



"Кто удивил меня больше всех на тренировках в "Ливерпуле"? Думаю, это Дом Собослаи. Потому что у этого парня такой удар... Безумие!"



"Порой мы отрабатываем удары на тренировках, и он наносит один, второй, третий. Все они залетают. Это безумие. Так что это Дом с его ударом", — сообщил Гравенберх Sky Sports.