Фостер: "Ван Дейк три года был лучшим центральным защитником в мире"
Бывший голкипер сборной Англии Бен Фостер заявил, что Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля" был лучшим центральным защитником в мире до своей травмы колена.
Ван Дейк оказался вне игры на девять месяцев после того, как повредил крестообразные связки колена против "Эвертона" в 2020 году.
До той травмы Ван Дейк успел выиграть с "Ливерпулем" Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу. Фостер убежден, что тому Виргилу просто нет равных в истории мирового футбола.
"Виргил Ван Дейк. Думаю, из всего пантеона центральных защитников этот парень слегка выделяется. Я правда так думаю".
"На протяжении трех лет подряд он был лучшим центральным защитником в мире. Он перенес тяжелую травму и, наверное, все еще приходит в себя после этого".
"На пике своих возможностей Виргил Ван Дейк был лучшим защитником из когда-либо существовавших. Я искренне верю в это. Когда "Ливерпуль" выигрывал Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу, Виргил был номером один".
"Просто у людей короткая память, а травма крестообразных связок колена чуть забрала у него скорости", — цитирует Фостера Evening Standard.
14.10.2023 18:00
Просмотров: 274
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: