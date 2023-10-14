Фостер: "Ван Дейк три года был лучшим центральным защитником в мире"

Бывший голкипер сборной Англии Бен Фостер заявил, что Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля" был лучшим центральным защитником в мире до своей травмы колена.

Ван Дейк оказался вне игры на девять месяцев после того, как повредил крестообразные связки колена против "Эвертона" в 2020 году.



До той травмы Ван Дейк успел выиграть с "Ливерпулем" Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу. Фостер убежден, что тому Виргилу просто нет равных в истории мирового футбола.



"Виргил Ван Дейк. Думаю, из всего пантеона центральных защитников этот парень слегка выделяется. Я правда так думаю".



"На протяжении трех лет подряд он был лучшим центральным защитником в мире. Он перенес тяжелую травму и, наверное, все еще приходит в себя после этого".



"На пике своих возможностей Виргил Ван Дейк был лучшим защитником из когда-либо существовавших. Я искренне верю в это. Когда "Ливерпуль" выигрывал Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу, Виргил был номером один".



"Просто у людей короткая память, а травма крестообразных связок колена чуть забрала у него скорости", — цитирует Фостера Evening Standard.