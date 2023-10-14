Конте больше не хочет работать с клубом, который давно не знает трофеев

Антонио Конте Бывший наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что в своей новой работе хочет тренировать клуб, который не имеет столь внушительной бестрофейной серии, как "шпоры".

Как известно, "Тоттенхэм" не знает трофеев с завоевания Кубка Лиги в 2008 году. Как Конте ни старался, ему не удалось это изменить, как и не удалось привить "шпорам" дух победителей.

Конте, покинувший "Тоттенхэм" в марте, сделал определенные выводы, и теперь ищет себе клуб с другой культурой.

"Я бы хотел тренировать команду, которая недавно побеждала. Например, я принял "Челси" после того, как они финишировали седьмыми, и то же самое с "Ювентусом".

"Когда я слышу, как люди говорят, что история не имеет значения, для меня это большая ложь".

"Когда входишь в штаб-квартиру, тренировочный центр и осматриваешься... Если ты видишь все трофеи и кубки, тебе хочется сказать: "Они делали это в прошлом, и мы постараемся повторить это".

"Когда у вас есть история, даже если на ней слой пыли, когда у вас есть победный дух, то ваш путь становится чуть менее сложным".

"Когда ты побеждаешь, то понимаешь, что дают победы. Ты празднуешь и творишь историю, и затем ты хочешь повторить это, тебе становится сложно мириться с поражениями", — цитирует Конте Evening Standard.


Метки Конте, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. yxaxaxaxaxa 14.10.2023 18:35 # yxaxaxaxaxa
    Конте просто еще не знает что петушки на 70% чемпионы

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  2. brown-ale 14.10.2023 17:48 # brown-ale
    Красиво пописял на бестрофейников.

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  3. electric 14.10.2023 17:43 # electric
    Вагиииииииииииииииииииииииииииф

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