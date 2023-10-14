Конте больше не хочет работать с клубом, который давно не знает трофеев

Бывший наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что в своей новой работе хочет тренировать клуб, который не имеет столь внушительной бестрофейной серии, как "шпоры".

Как известно, "Тоттенхэм" не знает трофеев с завоевания Кубка Лиги в 2008 году. Как Конте ни старался, ему не удалось это изменить, как и не удалось привить "шпорам" дух победителей.



Конте, покинувший "Тоттенхэм" в марте, сделал определенные выводы, и теперь ищет себе клуб с другой культурой.



"Я бы хотел тренировать команду, которая недавно побеждала. Например, я принял "Челси" после того, как они финишировали седьмыми, и то же самое с "Ювентусом".



"Когда я слышу, как люди говорят, что история не имеет значения, для меня это большая ложь".



"Когда входишь в штаб-квартиру, тренировочный центр и осматриваешься... Если ты видишь все трофеи и кубки, тебе хочется сказать: "Они делали это в прошлом, и мы постараемся повторить это".



"Когда у вас есть история, даже если на ней слой пыли, когда у вас есть победный дух, то ваш путь становится чуть менее сложным".



"Когда ты побеждаешь, то понимаешь, что дают победы. Ты празднуешь и творишь историю, и затем ты хочешь повторить это, тебе становится сложно мириться с поражениями", — цитирует Конте Evening Standard.