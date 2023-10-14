"Ливерпуль" надеется согласовать покупку Андре еще до января

"Ливерпуль" надеется согласовать приобретение полузащитника "Флуминенсе" Андре еще до открытия зимнего трансферного окна.

Достоверно известно, что "Ливерпуль" был заинтересован в Андре еще минувшим летом, однако "Флуминенсе" отказался отпускать ведущего игрока посреди своего сезона.



Минувшим летом "Ливерпуль" купил четырех полузащитников, но "красным" по-прежнему не хватает чистого опорника, и Андре идеально подходит на эту роль.



4 ноября "Флуминенсе" предстоит сыграть свой важнейший матч в сезоне, сразившись с "Бокой Хуниорс" в финале Кубка Либертадорес. После этого Андре и его клуб будут готовы сесть за стол переговоров.



По информации TEAMtalk, "Ливерпуль" надеется сработать быстро, согласовав сделку заранее. Это позволило бы Андре присоединиться к команде Юргена Клоппа сразу с наступлением января.



Добавим, к своим 22 годам Андре сыграл уже свыше 150 матчей за "Флуминенсе", а ранее в этом году дебютировал за сборную Бразилии.