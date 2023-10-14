"Сандерленд" надеется повторно арендовать Диалло

"Сандерленд" надеется вернуть вингера "Манчестер Юнайтед" Амада Диалло в январе.

В январе 2021 "Юнайтед" приобрел Диалло за внушительные 34 миллиона фунтов у "Аталанты". Амад обнадеживающим образом начал свою карьеру на "Олд Траффорд", но продолжить в том же духе не смог.



Вернуться в форму Диалло помогла командировка в "Сандерленд" в прошлом сезоне. Амад наколотил 14 голов и помог "черным котам" финишировать на шестом месте в Чемпионшипе.



Летом Диалло вернулся в "Юнайтед", однако надеждам 21-летнего ивуарийца ворваться в планы главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага помешала травма колена.



Сейчас Диалло завершает свое восстановление и вскоре должен возобновить тренировки. А "Сандерленд" внимательно наблюдает за ситуацией вокруг Амада.



Как утверждает TEAMtalk, "Сандерленд" собирается снова попросить об аренде Диалло, а "Юнайтед" готов удовлетворить эту просьбу. "Коты" хотят, чтобы Амад помог им выйти в Премьер-Лигу после поражения от "Лутона" в полуфинале плей-офф Чемпионшипа в прошлом сезоне.