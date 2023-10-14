Мадуэке рассказал, что изучает игру Мбаппе и Салаха

Нони Мадуэке Вингер "Челси" Нони Мадуэке рассказал, что изучает игру Килиана Мбаппе и Мохамеда Салаха, чтобы забивать больше голов.

В этом сезоне Мадуэке забил только один гол за "Челси", в минувший четверг также отметившись дублем за молодежную сборную Англии против сверстников из Сербии (9:1).

По словам Мадуэке, он хочет забивать больше, и Нони прикладывает к этому усилия.

"Я ориентируюсь на лучших. Джеймс Райдер, наш аналитик, делает для меня нарезки игры Мбаппе и Салаха, поэтому я много их смотрю".

"Я смотрю за тем, как они открываются, когда их партнер в штрафной, и продолжают игру после паса в штрафную".

"Простые голы и голы в касание — одна из вещей, который я должен добавить своей игре. Я стараюсь это улучшить".

"Я знаю, что порой я двигаюсь на такой высокой скорости. В последний момент мне нужно успокоиться, выдохнуть и пробить", — цитирует Мадуэке Evening Standard.


Метки Мадуэке, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2023 14:00

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  1. sausage 14.10.2023 14:57 # sausage
    Сам признал, что тупая обезьяна, которая пока умеет только быстро бегать.

    (ответить)

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