Мадуэке рассказал, что изучает игру Мбаппе и Салаха

Вингер "Челси" Нони Мадуэке рассказал, что изучает игру Килиана Мбаппе и Мохамеда Салаха, чтобы забивать больше голов.

В этом сезоне Мадуэке забил только один гол за "Челси", в минувший четверг также отметившись дублем за молодежную сборную Англии против сверстников из Сербии (9:1).



По словам Мадуэке, он хочет забивать больше, и Нони прикладывает к этому усилия.



"Я ориентируюсь на лучших. Джеймс Райдер, наш аналитик, делает для меня нарезки игры Мбаппе и Салаха, поэтому я много их смотрю".



"Я смотрю за тем, как они открываются, когда их партнер в штрафной, и продолжают игру после паса в штрафную".



"Простые голы и голы в касание — одна из вещей, который я должен добавить своей игре. Я стараюсь это улучшить".



"Я знаю, что порой я двигаюсь на такой высокой скорости. В последний момент мне нужно успокоиться, выдохнуть и пробить", — цитирует Мадуэке Evening Standard.