Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро получил травму в сборной Бразилии.

В этом сезоне "Юнайтед" испытывает колоссальные проблемы с травмами, и Каземиро — один из немногих, кому до сих пор удавалось избегать проблем со здоровьем.



Однако в четверг проблемы настигли и 31-летнего Каземиро, который был вынужденно заменен на 79-й минуте матча сборной Бразилии против Венесуэлы в рамках отбора к Чемпионату Мира 2026 года.



"Каземиро попросил заменить его из-за проблем с лодыжкой", — цитирует главного тренера бразильцев Фернандо Диниза Daily Express.



Добавим, на следующей неделе бразильцам еще предстоит матч против Уругвая.