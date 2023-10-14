Пеннант: "Робертсон — единственная слабость в "Ливерпуле"

Бывший вингер "Ливерпуля" Джермейн Пеннант считает, что "красным" нужно найти замену Энди Робертсону на позиции левого защитника.

На протяжении последних сезонов у Робертсона просто не было конкурентов на своей позиции, однако Пеннанту кажется, что лучшие годы 29-летнего шотландца остались позади.



Пеннант надеется, что "Ливерпуль" обратит на это внимание уже в январе. В качестве одного из решений Джермейн предлагает Жоау Канселу, который сейчас выступает за "Барселону" на правах аренды из "Манчестер Сити".



"Люди могут сказать, что я спятил, но Энди Робертсон — единственная слабость, которую я вижу в "Ливерпуле". Я бы хотел, чтобы "Ливерпуль" обзавелся более классным левым защитником в январе".



"Он сослужил замечательную службу "Ливерпулю", но я думаю, теперь он приближается к концу своей карьеры. Думаю, нужен другой левый защитник, заточенный на атаку".



"Выбор левого защитника — не моя сильная сторона. Я был бы доволен Жоау Канселу, который способен сыграть справа или слева. Я расстроился из-за того, что "Ливерпуль" не пригласил его, но я уверен, у их скаутского департамента есть варианты", — цитирует Пеннанта Liverpool Echo.