Пеннант: "Робертсон — единственная слабость в "Ливерпуле"

Энди Робертсон Бывший вингер "Ливерпуля" Джермейн Пеннант считает, что "красным" нужно найти замену Энди Робертсону на позиции левого защитника.

На протяжении последних сезонов у Робертсона просто не было конкурентов на своей позиции, однако Пеннанту кажется, что лучшие годы 29-летнего шотландца остались позади.

Пеннант надеется, что "Ливерпуль" обратит на это внимание уже в январе. В качестве одного из решений Джермейн предлагает Жоау Канселу, который сейчас выступает за "Барселону" на правах аренды из "Манчестер Сити".

"Люди могут сказать, что я спятил, но Энди Робертсон — единственная слабость, которую я вижу в "Ливерпуле". Я бы хотел, чтобы "Ливерпуль" обзавелся более классным левым защитником в январе".

"Он сослужил замечательную службу "Ливерпулю", но я думаю, теперь он приближается к концу своей карьеры. Думаю, нужен другой левый защитник, заточенный на атаку".

"Выбор левого защитника — не моя сильная сторона. Я был бы доволен Жоау Канселу, который способен сыграть справа или слева. Я расстроился из-за того, что "Ливерпуль" не пригласил его, но я уверен, у их скаутского департамента есть варианты", — цитирует Пеннанта Liverpool Echo.


Метки Ливерпуль, Пеннант, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2023 12:00

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  1. liverpyl 14.10.2023 13:12 # liverpyl
    ево в очко ебут?

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  2. gameboy 14.10.2023 13:09 # gameboy
    Когда джеррард мало ронял такой хуйни не было

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  3. closer 14.10.2023 12:02 # closer
    безвиз на фото

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