Райт: "Тоуни — последний элемент пазла для "Арсенала"

Легенда "Арсенала" Ян Райт считает, что бомбардир вроде Айвена Тоуни из "Брентфорда" — единственное, чего не хватает "канонирам" для чемпионства в Премьер-Лиге.

В этом сезоне главный тренер "Арсенала" Микель Артета полагается в нападении на Габриэля Жезуса и Эдди Нкетиа, которые на двоих забили только три гола в Премьер-Лиге.



С переходом в "Арсенал" в январе связывают Тоуни, и Райт считает, что именно такой игрок и нужен "канонирам".



"Вы знаете, как мы играем и как распределялись голы по команде в прошлом сезоне. Да, это позволило нам занять определенное место, но я не думаю, что слухи насчет Тоуни исчезнут".



"Для каждого совершенно очевидно, что вы сможете достичь кое-чего большего, если у вас есть игрок, который является наконечником атак и забивает голы. Старания Жезуса и Нкетиа не ставятся под сомнение, но вспомните некоторые моменты вроде шанса Жезуса против "Тоттенхэма".



"Игрок такого уровня, такого калибра, выходя на подобную позицию при счете 1:0 в дерби против "Тоттенхэм", обязан забивать".



"Я убежден, что сейчас все решают детали, и ты не можешь упускать такого рода моменты, упуская победы в матчах".



"Слухи насчет Тоуни не исчезнут, потому что он выглядит последним элементом пазла. Это очевидно для каждого. Он им станет, если эта сделка будет возможна", — цитирует Райта Evening Standard.