"Аякс" хочет забрать ассистента Тен Хага

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг рискует лишиться своей правой руки в лице Митчелла Ван дер Гаага, который стал целью для "Аякса".

Именно из "Аякса" Тен Хаг и Ван дер Гааг прибыли в "Юнайтед" летом 2022. С тех пор клуб из Амстердама переживает непростые времена.



После расставания с Тен Хагом "Аякс" назначил главным тренером Альфреда Шредера, но тот продержался только до января, и на концовку прошлого сезона голландский гранд поставил у руля Джонни Хейтингу.



Минувшим летом главным тренером "Аякса" стал Морис Стейн, однако после шести сыгранных матчей бывший клуб Тен Хага занимает только третье место с конца в Эредивизии.



Как сообщает De Telegaaf, временно исполняющий обязанности исполнительного директора "Аякса" Ян Ван Халст уже хочет попрощаться со Стейном и задумывается о приглашении Ван дер Гаага.



51-летний Ван дер Гааг уже имеет опыт самостоятельной работы — не только в родной Голландии, но также в Португалии и на Кипре.