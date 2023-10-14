"Вест Хэм" готов вернуться за Магуайром в январе

"Вест Хэм" задумывается о том, чтобы вернуться за защитником "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайром в зимнее трансферное окно.

Достоверно известно, что "Вест Хэм" хотел заполучить Магуайра еще минувшим летом. "Молотобойцы" пытались как арендовать Харри, так и приобрести его.



В конце концов Магуайр решил остаться в "Юнайтед" и сражаться за место в планах главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага, однако пока Харри отметился единственным появлением в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги.



По информации ESPN, "Вест Хэм" сохраняет интерес к Магуайру и ожидает, что "Юнайтед" не будет стоять на пути у 30-летнего англичанина, который нуждается в регулярной игровой практике в преддверии Евро-2024.



К приглашению Магуайра "Вест Хэм" дополнительно подстегивает интерес из Саудовской Аравии к капитану "молотобойцев" Курту Зума, с которым лондонский клуб предпочел бы заключить новый контракт.